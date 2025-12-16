Двое молодых людей случайно спалили автомобиль, поджигая тополиный пух на Энергетиков

В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

В понедельник, 8 июня, в 20:14 в дежурную часть поступило сообщение от женщины. Она заявила о поджоге автомобиля своей 39-летней дочери, припаркованного во дворе дома №32 по проспекту Энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия выехали полицейские и обнаружили частично выгоревший автомобиль Renault Megane. Сумма материального ущерба устанавливается. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 9 июня в 00:30 у того же дома опергруппой были задержаны двое местных жителей 21 года. Задержанные пояснили, что решили "вспомнить детство" и подожгли тополиный пух во дворе. По их словам, пламя случайно перекинулось на стоящий рядом автомобиль.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту порчи имущества.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга трое подростков ограбили цветочный магазин.

Фото: Piter.TV