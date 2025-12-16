В центре Петербурга трое подростков ограбили цветочный магазин

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вечером 7 июня, в 21:40, в полицию Адмиралтейского района обратился 46-летний владелец цветочного магазина, расположенного на площади Труда. Он сообщил, что трое неизвестных похитили из его торговой точки цветы, причинив материальный ущерб на сумму 9 400 рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия: злоумышленники действовали дерзко и слаженно – один из них держал дверь, пока двое других хватали букеты и убегали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж").

Уже на следующий день, 8 июня около 10:00, личности подозреваемых были установлены. Участковый уполномоченный задержал троих школьников в возрасте 14 и 15 лет у дома №16 по улице Якубовича. В отношении подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенные цветы обнаружить не удалось. Собранные полицией материалы будут переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке школьников на профилактический учёт и привлечения к ответственности их родителей.

Ранее мы сообщили о том, что подростков подозревают в избиении пенсионера у парадной на Ушинского.

Фото: Piter.TV