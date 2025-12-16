Официальный представитель Кремля отметил, что форум давно стал устойчивым международным событием, которое ждут как в России, так и за рубежом. Зарубежные компании, несмотря на санкции, продолжают работать на российском рынке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 июня сообщил, что предприниматели проявляют неподдельный интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. По его словам, ПМЭФ давно прочно стоит на ногах как международное мероприятие, которого ждут не только в России, но и зарубежные инвесторы и бизнес.

Песков напомнил, что иностранные компании, невзирая на западные санкции, продолжают оставаться на российском рынке, который, в свою очередь, заинтересован в привлечении инвестиций из-за рубежа. Он добавил, что эта тенденция находит отражение в цифрах.

Песков: все страны ЕАЭС поддерживают интерес Узбекистана к вступлению в союз.

Фото: пресс-служба Кремля