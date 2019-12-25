Петербургские медиаспециалисты поделились опытом с участниками форума "ШУМ"

Особое внимание на форуме уделили образовательной составляющей.

Сотрудники петербургского офиса "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" приняли участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме "ШУМ", который проходит в Калининградской области на платформе Росмолодёжь.Форумы. Представители медиасферы из Северной столицы выступили экспертами образовательной программы и помогли молодым участникам определиться с профессиональным развитием.

Одним из ключевых событий форума стал закрытый показ нового выпуска тревел-шоу "Кто куда", который зрители увидели ещё до телевизионной премьеры. После просмотра состоялась встреча с креативным продюсером проектов "Кто куда" и "Утро.ТНТ" Романом Щербиной. Участники обсудили особенности создания контента из путешествий, работу съёмочных групп и поиск интересных локаций для съёмок по всей стране.

Особое внимание на форуме уделили образовательной составляющей. Эксперты петербургского офиса "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" Дарья Абижанова, Анастасия Репина и Мария Шилина провели серию персональных консультаций для начинающих создателей контента. Молодые участники получили практические рекомендации по развитию профессиональных навыков, построению карьеры в медиаиндустрии и поиску собственных проектов.

Кроме того, петербургские специалисты вошли в состав экспертной комиссии, которая оценивала медиапроекты участников форума. На защите были представлены инициативы, посвящённые развитию внутреннего туризма, сохранению исторического наследия, продвижению малых городов и созданию современных цифровых форматов для популяризации российских регионов. По мнению экспертов, многие из предложенных решений могут найти практическое применение в работе региональных СМИ, общественных организаций и туристических проектов.

Дополнительным элементом программы стала тематическая фотозона телеканала ТНТ, посвящённая тревел-шоу "Кто куда". Арт-объект появился на территории форума и быстро стал одной из популярных точек для фотографий среди участников.

Фото: пресс-служба ТНТ