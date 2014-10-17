Спад туристов объяснили жарой, логистикой и экономией россиян.

Летний сезон 2026 года в Калининграде отличается от предыдущих тем, что потерял туристов. Причины снижения интереса россиян к этому городу назвал в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

По его словам, также на ситуацию повлияло снижение потребительского спроса на фоне экономии. Также свою роль сыграли транспорт и логистика. Так, добраться до Калининграда стало сложнее, кроме того, участились задержки авиарейсов. Спикер указал, что показатели отельеров снизились со 100% в прошлые пиковые периоды до 70%.

Если все будет складываться благополучно, можно вполне нарастить турпоток, здесь дело не в бархатном осеннем сезоне, а в выше перечисленных факторах Александр Курносов, вице-президент АТОР.

Собеседник издания добавил, что местные отели смогут справиться с падением спроса, так как у них есть возможность регулировать прибыль ценой или использовать финансовую подушку, которая образовалась в предыдущие более успешые периоды.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)