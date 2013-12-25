В Петербурге отерагировали на планы запуска лайнера в Калининград

В Доме молодежи "Квадрат" открылась выставка, посвященная развитию Красногвардейского района. Экспозицию посетил губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов.

Власти Санкт Петербурга поддерживают идею открытия регулярного морского сообщения с Калининградской областью. По предварительным расчетам, новый маршрут сможет перевозить до 240 тыс. пассажиров в год. В комитете по транспорту Санкт Петербурга прокомментировали возможность запуска пассажирского лайнера между Северной столицей и Калининградской областью. В ведомстве отметили, что город заинтересован в развитии морского сообщения с регионом, пишут Ведомости.

По предварительной оценке, при выполнении одного рейса туда и обратно каждую неделю и максимальной загрузке судна в 2500 пассажиров ежегодный пассажиропоток может достичь около 240 тыс. человек. Такой объем перевозок соответствует возможностям пассажирского порта "Морской фасад". В комитете также считают, что для организации маршрута целесообразнее использовать суда умеренных размеров. Это позволит обеспечить более качественный сервис и при необходимости оперативно увеличить количество рейсов при росте спроса.

Власти подчеркнули, что инфраструктура порта "Морской фасад" уже готова к обслуживанию пассажиров, поэтому дополнительных вложений в модернизацию не потребуется. Окончательные параметры проекта определят после подготовки финансово экономической модели совместно с Министерством транспорта РФ и правительством Калининградской области. При этом приоритетом остается развитие надежного грузового сообщения, однако рассматривается и использование грузопассажирских судов для перевозки туристов.

Напомним, в январе 2025 года между портом "Морской фасад" в Санкт Петербурге и портом Пионерский в Калининградской области было запущено регулярное грузовое сообщение с использованием грузопассажирского парома "Антей".

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Фото: Южный центр судостроения и судоремонта