"Адмиралтейские верфи" частично перенесут из центра Петербурга на новые площадки

Старейшая верфь Петербурга готовится к изменениям.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) объявила о возможности переноса части мощностей "Адмиралтейских верфей" из центра Санкт-Петербурга. Речь идет об участке на Ново-Адмиралтейском острове. Об этом в ходе международной выставки "Нева 2025" заявил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Пучков отметил, что эта территория сегодня "практически не используется". Основные производственные процессы ведутся на других площадках. По его словам, реализация проекта потребует значительных инвестиций.

Участок, который планируется освободить, ранее резервировался под строительство транспортной инфраструктуры. Поэтому производственная активность там минимальна. Вопрос переноса судостроительных мощностей из центра Петербурга обсуждается уже несколько лет.

В 2024 году председатель совета директоров ОСК и президент ВТБ Андрей Костин заявлял о планах постепенного переноса предприятий корпорации в новые локации. Он отмечал, что процесс будет поэтапным и возможен только после создания современных площадок для судостроения.

Ранее "Адмиралтейские верфи" передали в состав ВМФ подлодку "Якутск".

Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"