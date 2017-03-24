Центр Петербурга закроют для транспорта на время саммита глав СНГ

Движение и парковку ограничат в центре Петербурга 21 и 22 декабря.

В Санкт-Петербурге с 21 по 22 декабря введут временные ограничения движения транспорта в центральных районах города в связи с проведением неформального саммита глав государств СНГ. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Согласно информации ведомства, в дни проведения специальных мероприятий будет перекрыто движение всех видов транспорта, включая общественный, а также введен запрет на остановку и парковку на ряде улиц.

С 6:00 21 декабря до окончания мероприятий движение будет закрыто на нечетной стороне Конногвардейского бульвара от Сенатской площади до переулка Замятина в обоих направлениях, а также на Потемкинской улице от Шпалерной улицы до Кирочной улицы в обе стороны. С 14:00 до 18:00 21 декабря ограничения введут на Адмиралтейском проспекте от Исаакиевской площади до Вознесенского проспекта в обоих направлениях. С 0:00 22 декабря до завершения мероприятий движение будет перекрыто на Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста в одном направлении. С 6:00 22 декабря до окончания мероприятий движение по этому же участку Дворцовой набережной будет закрыто в обе стороны. В комитете напомнили, что 21 и 22 декабря в Петербурге пройдет неформальный саммит глав стран СНГ. В эти дни также возможны кратковременные ограничения движения на Южном участке Западного скоростного диаметра.

Дополнительно ограничения коснутся Невского и Адмиралтейского районов в связи с праздничными и публичными мероприятиями. В частности, с 4:00 до 23:00 22, 23, 24, 25, 26 и 27 декабря будет запрещена остановка транспорта в Клочковом переулке от проспекта Пятилеток до набережной реки Оккервиль из-за проведения праздничных представлений "Золушка". Кроме того, с 0:00 до 23:59 23 декабря для проведения мероприятия публичного акционерного общества "Газпром" будет перекрыто движение и запрещена парковка в Минском переулке.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко