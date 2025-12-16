На реставрацию Дачи Головина в Петербурге направят 308 млн рублей

Особое внимание реставраторы уделят сохранению объёмно-пространственного решения здания и исторического ландшафта территории вдоль Выборгской набережной.

ВТБ предоставил компании City Solutions кредит на сумму 308 миллионов рублей для реставрации объекта культурного наследия – Дачи Головина. Финансирование осуществляется по льготной программе ДОМ.РФ и Министерства культуры РФ, а завершить работы планируется к 2028 году, говорится в сообщении банка.

Выделенные средства будут направлены на комплексную реставрацию здания. В планах – демонтаж поздних перегородок, восстановление исторических входных крылец и симметричных оконных проёмов, раскрытие ранее зашитых конструкций стен и потолков, воссоздание лестниц, площадок и элементов исторической отделки.

Особое внимание реставраторы уделят сохранению объёмно-пространственного решения здания и исторического ландшафта территории вдоль Выборгской набережной. После завершения работ памятник архитектуры будет приспособлен под современное использование с обязательным сохранением всех охраняемых элементов.

Этот проект является частью более масштабной инициативы: всего по стране банк увеличил финансирование программы восстановления объектов культурного наследия до 760 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства" на проспекте Чернышевского ждёт реставрация.

Фото: Пресс-служба ВТБ