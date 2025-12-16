"Единая Россия" выступила за расширение "белых списков"

Списки особенно важны для людей с хроническими заболеваниями, родителей и пенсионеров.

О необходимости расширить "белые списки" говорят в "Единой России". Речь идет о сервисах услуг, которыми пользуются миллионы россиян. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на члена Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина. Он отметил, что "белые списки" особенно важны для людей с хроническими заболеваниями, родителей и пенсионеров.

Позиция "Единой России" однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность. Антон Немкин, член Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Отметим, что "белый список" — это перечень сайтов и сервисов, которые доступны в периоды временных проблем с сетью. Ограничения вводят по инициативе ведомств, органов власти, спецслужб, чтобы при угрозах загружались только разрешённые ресурсы. Главная цель — сохранить работу критически важной государственной и городской инфраструктуры.

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Фото: Magnific

