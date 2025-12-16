Жители Петербурга жалуются на работу мобильного интернета

В общем, по информации портала, интернет плохо работает примерно у 100 тыс. жителей.

Жители Петербурга 3 июня жалуются на работу мобильного интернета, следует из данных сервиса DownDetector.

Резкий скачок обращений зафиксирован еще ночью, когда пожаловались свыше 60 человек. Ближе к утру зарегистрировали около 90 жалоб, к 08:50 – 45 обращений. В общем, по информации портала, интернет плохо работает примерно у 100 тыс. жителей.

Скриншот: сайт DownDetector

Сегодня над Северной столицей и Ленинградской областью сбили более 60 БПЛА. Дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. В настоящее время идет ликвидация последствий. В аэропорту Пулково задержаны как минимум 42 рейса, с запасных аэродромов ожидаются 12 бортов.

Главное фото: Piter.TV