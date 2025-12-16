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Жители Петербурга жалуются на работу мобильного интернета
Сегодня, 9:33
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Жители Петербурга жалуются на работу мобильного интернета

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В общем, по информации портала, интернет плохо работает примерно у 100 тыс. жителей.

Жители Петербурга 3 июня жалуются на работу мобильного интернета, следует из данных сервиса DownDetector. 

Резкий скачок обращений зафиксирован еще ночью, когда пожаловались свыше 60 человек. Ближе к утру зарегистрировали около 90 жалоб, к 08:50 – 45 обращений. В общем, по информации портала, интернет плохо работает примерно у 100 тыс. жителей. 

Скриншот: сайт DownDetector 

Сегодня над Северной столицей и Ленинградской областью сбили более 60 БПЛА. Дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. В настоящее время идет ликвидация последствий. В аэропорту Пулково задержаны как минимум 42 рейса, с запасных аэродромов ожидаются 12 бортов. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: бпла, интернет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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