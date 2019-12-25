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Под Петербургом уничтожили три беспилотника
Сегодня, 10:20
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Под Петербургом уничтожили три беспилотника

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Кроме того, аэропорт Пулково возобновил работу.

В Ленинградской области к 09:24 28 июля отменили режим беспилотной опасности. Силы ПВО уничтожили три дрона противника, предварительно, жертв и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко. 

Сбито три БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за работу. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Напомним, предупреждение вводили во вторник с 07:13. 

Кроме того, петербургский аэропорт Пулково полностью возобновил работу. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцы сообщили о массовых проблемах с мобильным интернетом. По данным сервиса DownDetector, за первый час неполадок было зафиксировано почти 200 жалоб. 

Фото: pxhere 

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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