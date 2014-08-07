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Синоптики прогнозируют грозы и умеренное тепло в Ленобласти на 18 августа
Вчера, 15:42
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Синоптики прогнозируют грозы и умеренное тепло в Ленобласти на 18 августа

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Температурный фон останется комфортным для середины месяца.

В воскресенье, 18 августа, Ленинградская область окажется во власти переменчивой летней погоды. Согласно прогнозам синоптиков, регион накроет облачность с прояснениями. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью кратковременные дожди пройдут лишь местами, однако днем зона осадков охватит большинство районов области. В ряде муниципалитетов ожидаются ливни с грозами. Порывы юго-западного и западного ветра будут колебаться от слабых до умеренных значений.

Температурный фон останется комфортным для середины месяца: ночью столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург останется во власти уходящего циклона.

Фото: Magnific (tawatchai07)

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

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