Синоптики прогнозируют грозы и умеренное тепло в Ленобласти на 18 августа

Температурный фон останется комфортным для середины месяца.

В воскресенье, 18 августа, Ленинградская область окажется во власти переменчивой летней погоды. Согласно прогнозам синоптиков, регион накроет облачность с прояснениями. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью кратковременные дожди пройдут лишь местами, однако днем зона осадков охватит большинство районов области. В ряде муниципалитетов ожидаются ливни с грозами. Порывы юго-западного и западного ветра будут колебаться от слабых до умеренных значений.

Температурный фон останется комфортным для середины месяца: ночью столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург останется во власти уходящего циклона.

Фото: Magnific (tawatchai07)