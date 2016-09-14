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В понедельник Петербург останется во власти уходящего циклона
17 августа, 8:21
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В понедельник Петербург останется во власти уходящего циклона

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Ветер западных направлений составит 5–10 м/с.

В понедельник, 17 августа, в Петербурге и Ленобласти определяется тыловой частью активного циклона. Атмосферный вихрь медленно смещается к северным рубежам вдоль западной границы Карелии, принося с собой неустойчивые метеоусловия. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В течение дня в Северной столице сохранится переменная облачность с кратковременными прояснениями. Местами пройдут скоротечные дожди, не исключены грозы. 

Столбики термометров в черте города покажут от +19 до +21 градуса.  На территории Ленинградской области температурный фон будет колебаться в пределах от +17 до +22 градусов.

Ветер западных направлений составит 5–10 м/с. Атмосферное давление останется пониженным – около 750 мм ртутного столба (ниже климатической нормы), его колебания в течение суток будут незначительными.

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Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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