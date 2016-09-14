В понедельник Петербург останется во власти уходящего циклона

Ветер западных направлений составит 5–10 м/с.

В понедельник, 17 августа, в Петербурге и Ленобласти определяется тыловой частью активного циклона. Атмосферный вихрь медленно смещается к северным рубежам вдоль западной границы Карелии, принося с собой неустойчивые метеоусловия. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В течение дня в Северной столице сохранится переменная облачность с кратковременными прояснениями. Местами пройдут скоротечные дожди, не исключены грозы.

Столбики термометров в черте города покажут от +19 до +21 градуса. На территории Ленинградской области температурный фон будет колебаться в пределах от +17 до +22 градусов.

Ветер западных направлений составит 5–10 м/с. Атмосферное давление останется пониженным – около 750 мм ртутного столба (ниже климатической нормы), его колебания в течение суток будут незначительными.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV