Разыскивается байкер, сбивший второклассницу на Московском проспекте

В результате девочка получила открытый перелом голени.

Правоохранители Петербурга разыскивают байкера, который скрылся после аварии на Московском проспекте.

По информации МВД России, накануне днем около дома 204 водитель электровелосипеда, двигаясь со стороны Авиационной улицы на улицу Фрунзе, совершил наезд на восьмилетнюю девочку. Ребенок шел на "зеленый" свет, а мужчина ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате второклассница получила открытый перелом голени, ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка, виновника ДТП ищут полицейские.

Ранее мы рассказывали о том, что в Старой Ладоге водитель Renault насмерть сбил подростка. Мальчик шел по проезжей части в попутном с машиной направлении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Фото: Piter.TV