Пулково полностью возобновил работу

Аэропорт Пулково вернулся к штатному режиму работы и вновь принимает, а также отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ранее введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Помимо петербургской воздушной гавани, аналогичные запреты сняты на маршрутах для полетов в Калининградскую область и из нее.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы сообщили о массовых проблемах с мобильным интернетом.
Фото: Piter.TV
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