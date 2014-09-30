Пулково полностью возобновил работу

Ранее введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Пулково вернулся к штатному режиму работы и вновь принимает, а также отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ранее введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Помимо петербургской воздушной гавани, аналогичные запреты сняты на маршрутах для полетов в Калининградскую область и из нее.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы сообщили о массовых проблемах с мобильным интернетом.

Фото: Piter.TV