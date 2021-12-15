В АТОР заявили об исчезновении "горящих туров" в Турцию как класса

Аналитики назвали период, когда россиянам лучше обращаться за пляжными турами.

"Горящие туры" в Турцию исчезли как класс, теперь чем раньше туристы бронируют отдых в стране, тем дешевле он обходится. Об этом журналистам сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Можно констатировать, что "горящие туры в Турцию" исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: "гореть" попросту нечему. заявление АТОР

Российские эксперты пояснили, что чем раньше отдыхающие бронируют отдых в Турции, тем дешевле он им обходится. Если в апреле и мае стоимость на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, то уже к августу они выросли примерно на 20 процентов. В АТОР добавили, что по отдельным популярным и качественным отелям цена выросла на 40 процентов и выше. При этом важно знать о том, что октябрьские туры на курорты Антальи сейчас дешевле сентябрьских на 15-20 процентов. Они даже дешевле, чем июньские. Таким образом октябрь можно назвать самым бюджетным месяцем для отдыха в Турции, если люди хотят пляжного отпуска.

Он дешевле сентября на 15-20%, а в люксе - до 30%. Это хороший вариант для тех, кто хочет еще теплого моря и комфортной погоды по приемлемой цене. заявление АТОР

Туроператоры предупреждают, что скоро и эти цены могут начать расти.

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Фото: pxhere.com