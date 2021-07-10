Уроженец Самарской области жестоко избил жителя Петербурга

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Полицейские установили причастность уроженца Самарской области к избиению петербуржца. Об этом рассказали в МВД России.

Правоохранителям Кировского района 3 августа поступила информация из больницы о том, что к ним госпитализировали в тяжелом состоянии 44-летнего мужчину. На Автовской улице на него напал незнакомец.

На улице Ленина в селе Хилково 15 августа по подозрению задержали 39-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: сотрудница магазина на улице Ленсовета избила 13-летнего покупателя в ходе конфликта. В медицинском учреждении мальчику диагностировали ушибы. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Piter.TV