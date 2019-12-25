МВД объяснило, когда паспорт придется менять досрочно

Если человек продолжает жить по паспорту, у которого истек срок действия, ему грозит административное наказание — от 2000 до 3000 рублей.

Многие петербуржцы уверены: паспорт меняют только в 20 и 45 лет. На самом деле оснований для замены куда больше, и о некоторых из них люди вспоминают, лишь когда документ уже стал недействительным. МВД России напомнило о сроках и штрафах, о которых лучше знать заранее, — об этом сообщает портал "Петербург2".

Просроченный документ — повод для штрафа

Если человек продолжает жить по паспорту, у которого истек срок действия, ему грозит административное наказание — от 2000 до 3000 рублей. При достижении 20 или 45 лет закон дает 90 календарных дней со дня рождения, чтобы подать заявление на замену. Откладывать визит на последний день не стоит: очередь, отпуск или болезнь легко превратят эти три месяца в просрочку.

Когда паспорт становится недействительным

Новый документ понадобится при смене фамилии, имени или отчества, а также при изменении либо уточнении даты и места рождения. Если фамилия меняется после брака, на подачу заявления отводится всего 30 календарных дней.

Заменить паспорт придется и при повреждении: залитый жидкостью, порванный или сильно изношенный документ считается непригодным, если по нему невозможно прочитать сведения. Еще одно основание — серьезное изменение внешности после болезни, травмы или пластической операции, когда человека трудно узнать по фотографии.

Паспорт меняют и тогда, когда в нем закончились страницы для отметок. А вот ошибка всего в одной букве имени или в данных о месте рождения делает документ юридически ничтожным. В МВД советуют проверять сведения прямо у окна выдачи: иногда опечатку замечают только при пересечении границы или при оформлении договора в банке.

Что делать при утрате или краже

Об утере или краже нужно сразу сообщить в правоохранительные органы. Похищенный паспорт мошенники используют для микрозаймов и кредитов на чужое имя. Заявление помогает аннулировать документ в базах данных и снимает с гражданина ответственность за действия аферистов.

Подать заявление на новый паспорт можно в подразделении по вопросам миграции МВД, через МФЦ или онлайн на "Госуслугах". При возрастной замене времени больше, а вот при смене данных, порче или утрате на все отведен месяц. Так что простая проверка документа и своевременный визит — самый надежный способ избежать штрафа и чужих долгов.

Фото: Piter.tv