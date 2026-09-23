Уфолог рассказал о "визитах инопланетян" в Нижегородскую область

По словам исследователя, жители региона чаще всего принимают за НЛО космические объекты, самолеты, вертолеты и квадрокоптеры.

Жители Нижегородской области нередко принимают обычные летательные аппараты и природные явления за НЛО. Об этом в интервью NewsNN рассказал руководитель регионального отделения "Космопоиска" Константин Уточкин. По его словам, за интересными наблюдениями в регионе стоят самые разные причины — от звезд и самолетов до китайских небесных фонариков.

Уточкин занимается исследованием аномальных явлений с 2010 года. Интерес к уфологии у него появился благодаря тематическим телепередачам, однако со временем круг интересов расширился. Сам он утверждает, что несколько раз наблюдал неопознанные объекты: два таких случая произошли в Нижегородской области, еще несколько — в Волгоградской области, в районе Медведицкой гряды.

По словам исследователя, жители региона чаще всего принимают за НЛО космические объекты, самолеты, вертолеты и квадрокоптеры. В некоторых случаях необычный свет в небе создают небесные фонарики.

Отдельно Уточкин рассказал о случаях, которые сторонники уфологии связывают с возможным появлением пришельцев. Наиболее интересным он считает эпизод в Арзамасском округе в 2001 году. По его словам, тогда сообщения о наблюдении поступали сразу из нескольких регионов, а очевидцы рассказывали о зависании неизвестного объекта и предполагаемом контакте с существом.

Уточкин также упомянул другие случаи групповых наблюдений. При этом часть рассказов очевидцев, по его словам, остается неподтвержденной и не подлежит публичному распространению из-за обещаний сохранить конфиденциальность.

Руководитель регионального отделения "Космопоиска" отмечает, что сам факт необычного наблюдения еще не означает внеземное происхождение объекта. Для подобных историй требуется изучать обстоятельства, свидетельства и возможные объяснения увиденного.

Фото: unsplash (Abdur Ahmanus)