Глава США обвинил Барака Обаму в раскрытии секретных данных.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону и другим профильным ведомствам начать публикацию государственных документов, связанных "с инопланетной и внеземной жизнью". Соответствующий комментарий политический лидер дал своим подписчикам в его собственной социальной сети The Truth. Глава Белого дома уточнил, что рассекречивание таких материалов является крайне сложным, но при этом чрезвычайно интересным и важным делом для страны. Он обосновал принятое постановление общественным мнением по теме.

Напомним, что 15 февраля экс-президент от Демократической партии США Барак Обама сказал в интервью местным журналистам о том, что "вероятность существования жизни где-то там велика". Иностранный политик в шутку добавил, что за время с нахождения на высшей государственной должности в стране так и не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации выходили с человечеством на контакт. А 19 февраля Дональд Трамп заявил, что господин Барак Обама "раскрыл секретные сведения", хотя не имел права обсуждать эти вопросы.

