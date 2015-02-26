Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми

Глава США прокомментировал свои ожидания от контрактов с РФ и Украиной в Швейцарии.

Американскийц президент-республиканец Дональд Трамп считает, что предстоящие в Женеве переговоры по урегулированию регионального кризиса на Украине будут для делегатов простыми. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед пресс-пулом журналистов с борта самолета, когда возвращался из из своего поместья в город Уэст-Палм-Бич штата Флорида. Корреспонденты задали политическому лидеру страны вопрос о том, каковы его ожидания от предстоящих рабочих контактов с Россией и киевским режимом. В США снова призвали коллег из Украины как можно скорее сесть за стол переговоров.

Ну, это крупные переговоры. Это будет очень просто. Дональд Трамп, глава США

На данный момент известно, что на мирных переговорах по украинскому урегулированию в Женеве делегаты будут пытаться согласовать рамочные принципы. События запланированы на 17 и 18 февраля. Рабочие мероприятия продолжат собой трехсторонние консультации России, США и Украины, первый раунд которых состоялся Абу-Даби 23-24 января, а второй - 4-5 февраля также в столице ОАЭ. Представителей Москвы возглавит помощник российского президента Владимира Путина Владимир Мединский. Согласно предварительным данным, в группу переговорщиков попадут свыше 20 человек. Американский государственный секретарь Марко Рубио уведомил СМИ о том, что от Вашингтона в событиях будут задействованы специальный посланник лидера-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер.

Фото и видео: Белый дом