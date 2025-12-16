Посол РФ: Швейцария готова снова принять у себя переговоры по Украине
Сегодня, 12:24
Сергей Гармонин посетил МИД европейской страны по вызову коллег.

Официальный представитель Швейцарии в ходе рабочей беседы с российским послом в городе Берне Сергеем Гармониным заявила о готовности европейского государства вновь предоставить Женеву в качестве площадки для потенциальных мирных переговоров между Киевом и Москвой по урегулированию регионального вооруженного конфликта на Украине. Соответствующий комментарий наш дипломат сделал журналистам информационного агентства "ТАСС"  по результатам проведенного в МИД конференции мероприятия.

Сергей Гармонин, посол РФ в Швейцарии

