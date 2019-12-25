В воскресенье, 26 апреля, в Петербурге состоится дипломатический прием, посвященный Дню Союза — национальному празднику Объединенной Республики Танзания. Это событие подчеркивает растущую роль Танзании как одного из ключевых партнеров России в Восточной Африке. Организаторы отмечают, что в преддверии саммита "Россия — Африка" и ПМЭФ-2026 интерес к экономическому сотрудничеству с континентом значительно возрастает. Танзания, обладающая стабильной экономикой (рост ВВП 4–5% в год) и выгодным географическим положением с выходом к Индийскому океану, представляет особый интерес для инвесторов.

Чрезвычайный и полномочный посол Танзании в РФ Фредрик Ибрахим Кибута официально пригласил российский бизнес к совместной работе. Танзания позиционирует себя как "ворота в Африку", предлагая доступ к рынку с населением более 65 миллионов человек через свои крупные порты (Дар-эс-Салам, Танга, Мтвара).

Ключевые направления для инвестиций:

Торговля и логистика;

Туризм;

Технологии (в марте 2026 года подписана "дорожная карта" по созданию технологического хаба);

Горнодобывающая промышленность (разработка урановых месторождений);

Энергетика;

Партнерство городов.

Одним из самых амбициозных проектов может стать установление побратимских связей между Петербургом и Дар-эс-Саламом. Это позволит наладить прямое взаимодействие портовой инфраструктуры и создать новые торговые маршруты между крупнейшим транспортным узлом России и морским хабом Восточной Африки. Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная культурная программа: выступление коллектива Jazz Cats, вокальные номера, фотозоны и аутентичная атмосфера с артистами в национальных костюмах.

День Союза отмечается 26 апреля в память об объединении Танганьики и Занзибара в 1964 году, что стало фундаментом для современной стабильности региона.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть начала сотрудничество с Ферганской областью Узбекистана.

