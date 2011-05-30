Ленобласть начала сотрудничество с Ферганской областью Узбекистана

Делегация из Ленобласти отправилась в Ташкент для участия в Международной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2026". Губернатор Александр Дрозденко напомнил, что Узбекистан является одним из ключевых партнеров региона, а торговый оборот между Ленинградской областью и Республикой по итогам 2025 года составил 88,3 млн долларов США. Об этом пишет spb.aif.ru.

В ходе визита глава Ленинградской области подписал соглашение о сотрудничестве с Ферганской областью Узбекистана. В рамках этого соглашения стороны договорились усилить кооперацию в таких сферах, как промышленность, торговля, строительство, транспорт, ЖКХ, агропромышленный комплекс, цифровизация, образование, туризм, молодежная политика и спорт.

Александр Дрозденко отметил, что следующим шагом станет разработка конкретной дорожной карты с проектами и контактами для бизнеса. Он также подчеркнул хорошие перспективы по поставкам строительных материалов, органических удобрений на основе торфа и фармацевтической продукции.

Кроме того, стороны планируют обсудить привлечение рабочей силы для строительной отрасли и создание логистического комплекса для овощей и фруктов. Губернатор добавил, что узбекские помидоры пользуются большой популярностью среди жителей Ленинградской области, что подчеркивает как человеческий, так и экономический интерес к сотрудничеству.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко объявил об усилении защиты неба в Ленобласти.

