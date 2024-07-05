Дрозденко объявил об усилении защиты неба в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что под его руководством состоялось заседание оперативного штаба, в котором приняли участие представители органов власти, силовых структур и руководители критически важных объектов региона. По итогам совещания было принято решение об усилении защиты воздушного пространства Ленинградской области от угроз, связанных с беспилотными аппаратами. В рамках этих мер 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории региона, будет оказана дополнительная материальная и техническая поддержка.

Также принято решение о формировании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещены на территории предприятий критической инфраструктуры и поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии и отдельных воинских подразделений. Губернатор уточнил, что материально-техническое обеспечение, включая закупку автомобилей и необходимого оборудования, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критической инфраструктуры.

Для комплектования мобильных огневых групп планируется привлечение резервистов. В связи с этим губернатор обратился к жителям Ленинградской области, в первую очередь к ветеранам специальной военной операции и лицам с боевым опытом, с предложением заключить трехлетний контракт через областной военкомат. Все резервисты будут трудоустроены на предприятиях критической инфраструктуры.

Губернатор отметил, что срок службы по контракту составит до трех лет, при этом максимальная продолжительность службы на казарменном положении составит от двух до шести месяцев по решению резервиста. Он также подчеркнул, что все меры принимаются для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что утром в Ленобласти обломки БПЛА повредили здание и автомобиль.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко