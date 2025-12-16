В МВД предупредили о мошенниках, использующих серые сим-карты через Госуслуги

Злоумышленники массово закупают неактивированные сим-карты на маркетплейсах и регистрируют их через похищенные аккаунты граждан. Срок жизни такой карты невелик, но за это время успевают совершить сотни звонков.

Начальник 2-го отдела Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Юлия Меньщикова рассказала о новой схеме мошенничества с использованием так называемых серых сим-карт. Выступление состоялось на круглом столе в Госдуме, посвященном телефонному мошенничеству.

По словам представительницы ведомства, злоумышленники массово закупают неактивированные сим-карты на маркетплейсах. В зависимости от имеющегося у них сим-бокса преступники забирают от 100 до 300 таких карт. Затем они вставляют карты в сим-бокс и сообщают куратору их номера. Далее эти номера используют для активации и регистрации с помощью "Госключа" — удаленной регистрации через портал "Госуслуги", к которому ранее получили незаконный доступ, пишет РИА Новости.

Меньщикова пояснила, что преступники неправомерно получают доступ к аккаунтам граждан на портале госуслуг и заключают от их имени договоры на оказание услуг связи. Срок действия такой сим-карты невелик — вскоре ее блокирует оператор. При этом оператор связи также уведомляет полицию о скоплении большого трафика в одном месте, после чего правоохранители изымают сим-бокс. За короткое время существования карты злоумышленники успевают совершить большое количество звонков, в том числе с использованием мессенджеров.

