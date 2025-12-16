Россельхознадзор задержал 207 тонн риса с амбарным долгоносиком в Петербурге

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в крупной партии амбарного долгоносика. Опасный вредитель поражает зерно и продукты переработки, вызывая расстройство пищеварения.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга сотрудники Россельхознадзора задержали крупную партию риса, поступившую из Индии. Общий вес зараженной продукции составил 207 тонн.

Экспертиза выявила в зерне амбарного долгоносика — опасного вредителя хлебных запасов. Этот жук поражает различные виды зерновых культур и продукты их переработки. Личинки насекомого способны развиваться в пшенице, ржи, овсе, рисе, кукурузе, а также в макаронных изделиях и муке.

Специалисты пояснили, что поврежденные вредителем продукты теряют свои качественные характеристики. Употребление такой продукции в пищу может привести к расстройствам пищеварительной системы.

Ранее мы сообщили о том, что Россельхознадзор проконтролировал экспорт 66,5 тонн рыбы из Петербурга в Швейцарию.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора