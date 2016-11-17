  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россельхознадзор проконтролировал экспорт 66,5 тонн рыбы из Петербурга в Швейцарию
Сегодня, 9:59
161
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Россельхознадзор проконтролировал экспорт 66,5 тонн рыбы из Петербурга в Швейцарию

0 0

Пять партий филе окуня, судака и волжского судака были произведены на предприятиях Ленинградской и Псковской областей.

С начала 2026 года специалисты Северо-Западного управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт 66,5 тонн рыбы из Петербурга в Швейцарию. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Пять партий филе окуня, судака и волжского судака были произведены на предприятиях Ленинградской и Псковской областей. Вся продукция успешно прошла проверку на соответствие строгим требованиям страны-импортёра, после чего получила необходимые ветеринарные сертификаты.

В сопровождении этих документов рыба была отправлена в кантон Во, расположенный на западе Швейцарии.

Ранее мы сообщили о том, что "Честный знак" прокомментировал проверку тушенки в Петербурге.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии