Россельхознадзор проконтролировал экспорт 66,5 тонн рыбы из Петербурга в Швейцарию

С начала 2026 года специалисты Северо-Западного управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт 66,5 тонн рыбы из Петербурга в Швейцарию. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Пять партий филе окуня, судака и волжского судака были произведены на предприятиях Ленинградской и Псковской областей. Вся продукция успешно прошла проверку на соответствие строгим требованиям страны-импортёра, после чего получила необходимые ветеринарные сертификаты.

В сопровождении этих документов рыба была отправлена в кантон Во, расположенный на западе Швейцарии.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора