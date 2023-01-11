"Честный знак" прокомментировал проверку тушенки в Петербурге

ЦРПТ (Оператор государственной системы маркировки "Четный знак") обратился к Piter.tv с официальным комментарием по поводу недавней проверки тушёной говядины в Петербурге, в ходе которой были выявлены несоответствия ГОСТу.

В сообщении для СМИ пресс-служба ЦРПТ разъяснила задачи системы цифровой маркировки и её отличие от лабораторного контроля.

Утверждение о том, что наличие маркировки "Честный знак" должно само по себе гарантировать соответствие продукта ГОСТу, некорректно. Здесь смешиваются две разные задачи. Лабораторная проверка устанавливает состав продукта — содержание белка и жира, размер кусков мяса, наличие добавок и соответствие заявленному стандарту. "Честный знак" не заменяет лабораторию и не определяет химический состав консервов внутри банки. Его задача — сделать товар прослеживаемым: кто его произвел, когда ввел в оборот, по каким документам и через какую цепочку он попал на полку. пресс-служба ЦРПТ

В ведомстве подчеркнули, что система не заменяет лабораторные исследования и не определяет химический состав консервов. Однако именно прослеживаемость позволяет в случае выявления нарушений быстро найти ответственного производителя, конкретную партию и все точки реализации товара.

Если экспертиза выявила несоответствие, маркировка позволяет быстрее установить производителя, партию, точки реализации и дальнейшее движение товара. Это база для адресных проверок и работы с конкретными нарушителями, а не со всем рынком подряд. пресс-служба ЦРПТ

Также в ЦРПТ привели статистику эффективности системы в борьбе с фальсификатом: по их данным, уровень подделок в категории мясных консервов снизился с 56% до 17,87% благодаря цифровому контролю и интеграции с системой Россельхознадзора "ВетИС".

Следующий этап — запуск разрешительного режима для консервов на кассах с 1 апреля 2027 года. Он позволит автоматически ограничивать продажу товаров, по которым в системе есть основания для блокировки: проблемы с документами, просрочка, решения надзорных органов или другие установленные нарушения. Эффективность такого подхода уже видна на молочной продукции, где после запуска разрешительного режима продажи просрочки сократились почти в 200 раз. пресс-служба ЦРПТ

В заключение оператор напомнил, что потребитель может самостоятельно проверить товар через приложение "Честный ЗНАК", посмотреть сведения о продукте и при необходимости направить жалобу в надзорные органы. Это не заменяет лабораторный контроль, но делает реакцию на проблемную продукцию быстрее и адреснее.

Фото: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ