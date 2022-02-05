Тушенка на прилавках петербургских магазинов не соответствует ГОСТу второй год подряд

По итогам проверок, проведённых организацией "Общественный контроль", значительная часть мясных консервов, представленных на полках магазинов, не соответствует требованиям ГОСТа. Эксперты отмечают, что в настоящее время эффективных механизмов для оперативного изъятия такой продукции из продажи нет: в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, а с марта 2022 года надзорные органы могут лишь выносить предупреждения, не применяя штрафы и другие санкции. Даже обязательная цифровая маркировка "Честный знак" не гарантирует качество — на всех исследованных образцах некачественных консервов этот знак присутствовал.
Ситуация осложняется тем, что на рынке действуют два стандарта. Классический ГОСТ 32125-2013 устанавливает довольно строгие требования к составу: например, в говядине тушёной должны быть кусочки мяса не менее 30 граммов, доля белка — не менее 15%, жира — не более 17%. Однако с 2019 года действует новый ГОСТ 34177-2017, который допускает гораздо меньшее содержание мяса и белка, но больше жира. Производители часто пользуются этим, чтобы удешевить продукцию.
В ходе последней проверки в магазинах Петербурга были закуплены образцы тушёнки с маркировкой как старого, так и нового ГОСТа. Практически все исследованные консервы оказались фальсификатом. Так, бренд "Старково" из Рязанской области уже четвёртый год подряд признаётся несоответствующим стандартам: в банках обнаруживаются слишком мелкие кусочки мяса и даже отходы производства. В сети "Магнит" выявлены подделки под марками "Русь" и "Скопинский мясоперерабатывающий комбинат" — в них белка было почти вдвое меньше нормы, а в составе встречались не указанные на этикетке ингредиенты.
В магазинах "Семишагофф" и "Х5" ("Перекрёсток", "Пятёрочка") также обнаружены консервы, не соответствующие ГОСТу по содержанию белка, наличию субпродуктов и не заявленных гелеобразователей. Даже самые дорогие образцы (до 723 рублей за килограмм) не прошли проверку. Эксперты отмечают, что частные марки торговых сетей зачастую экономят на качестве, чтобы уложиться в заданную цену.
В итоге специалисты "Общественного контроля" подчёркивают: несмотря на высокую стоимость и наличие маркировки "Честный знак", риск купить некачественную или фальсифицированную тушёнку остаётся очень высоким.
Фото: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
