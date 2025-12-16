Военный эксперт рассказал, как "Цитадель"сможет уничтожать рои БПЛА

Юрий Кнутов оценил возможности новой российской ЗАК-30.

Российский автоматизированный комплекс "Цитадель" может оперативно поражать сразу несколько воздушных целей. Соответствующий комментарий об уникальных возможностях отечественной боевой техники журналистам телеканала "360.ru" сделал историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. Военный эксперт уточнил, что речь идет о новой зенитной системе ЗАК-30. Этот рооботизированный комплекс имеет в оснащении 30-миллиметровую пушку с программируемыми зарядами. В рамках своей работы на поле боя оптико-электронная станция в режиме реального времени занимается вычислением точной дистанции и траекторией объекта. Затем снаряд подрывается в непосредственной близости от цели противника. В результате такого взрыва формируется плотное облако шрапнели, которое гарантировано уничтожает БПЛА.

За счет высокой скорострельности можно поражать не один дрон, а сразу несколько. ЗАК-30 в воздухе находит стаи БПЛА и по очереди, но с большой скоростью, их уничтожает, благодаря своему программируемому снаряду. Юрий Кнутов, эксперт

Напомним, что государственная корпорация "Ростех" сделала новую военную платформу модульной. Таким образом ее можно оперативно развернуть на заранее подготовленной площадке менее, чем за одну минуту.

Фото: пресс-служба государственной корпорации "Ростех"