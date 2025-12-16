Александр Меркурис назвал причины ударов ВСУ по Запорожской АЭС.

Атака Вооруженных сил Украины на территорию АЭС доказывает бессилие киевского режима на поле боя и неспособность местных властей с Банковой улицы достичь успехов в Запорожской области. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что именно поэтому сейчас украинцы так одержимы Запорожской атомной электростанцией и пытаются отчаянно вернуть энергетический объект назад. По словам британца, командование ВСУ окончательно потеряло надежду вернуть ЗАЭС под свой контроль с помощью проводимых военных операций. В связи с таким развитием событий они пытаются спровоцировать там аварию. Затем план заключается в том, чтобы убедить мировое сообщество в том, что станция должна быть возвращена Украине, так как только страна якобы способна обезопасить эксплуатацию объекта.

Но никаким подобным атакам на атомные электростанции нет оправдания. На самом деле это общепринятый принцип, и я полагаю, что это даже закреплено в международном праве о военных преступлениях, согласно которому атаки на атомные электростанции происходить не должны. И это эскалация. А тот факт, что украинцы сейчас идут на такую эскалацию, на мой взгляд, является еще одним признаком того, что на линии фронта для них все плачевно. Александр Меркурис, эксперт

Меркурис: Европа боится остаться с Россией один на один без США.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris