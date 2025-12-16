Кай Метов высказался о новой волне популярности музыки 90-х

Заслуженный артист России Кай Метов, прибывший в Петербург на концерт "Золотые хиты" поделился в интервью spb.aif.ru мнением о причинах новой волны популярности музыки 90-х, а также рассказал о творческом процессе и поделился опасениями относительно развития технологий.

По словам музыканта, нынешний интерес к хитам прошлых лет обусловлен глобальным запросом общества на искренность и понятные эмоции. Он отметил, что спустя 30 лет маятник истории качнулся обратно, и на первый план снова вышли мелодическая составляющая и содержательные тексты.

Особое внимание артист уделил своему главному хиту. Говоря о песне "Position №2", Кай Метов подчеркнул её символичность для целой эпохи. Он рассказал, что композиция была написана в период слома государственных устоев, и её драйв впитал в себя дух тех событий, создав мощный ассоциативный ряд для целого поколения.

Метов также раскрыл один из секретов творческого процесса, посоветовав фиксировать идеи немедленно. Он отметил, что вдохновение часто приходит ночью, и если не записать пришедшую во сне мелодию сразу, утром от неё не останется и следа.

В ходе беседы артист затронул и тему развития искусственного интеллекта. Он выразил мнение, что ИИ должен оставаться помощником человека, а не вытеснять его из творческого процесса, чтобы не допустить ситуации, при которой человек окажется на службе у технологий.

В завершение беседы Кай Метов заявил, что миссия артиста заключается не только в развлечении публики, но и в постепенном расширении её музыкального кругозора при сохранении живого диалога со зрителем.

Фото: из личного архива Кая Метова