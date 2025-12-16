Инна Карпушина рассказала, как сохранить любовь к чтению в эпоху гаджетов

На прошлой неделе в городе прошел Книжный салон, собравший около полумиллиона посетителей. Впечатлениями о значении этого события поделилась заместитель руководителя администрации губернатора Петербурга – начальник управления информации и член редакционного совета "Петербургского дневника" Инна Карпушина.

Она оценила идею проведения книжного праздника на Дворцовой площади как замечательную и органичную для Петербурга, отметив, что это уже большая традиция и праздник для всех, который привлекает туристов. По её словам, главная цель мероприятия — не столько привлечь покупателей, сколько создать праздник для читающих людей, коими петербуржцы являются по своей сути, ценя как классическую, так и современную качественную литературу.

В ходе беседы Инна Карпушина рассказала о роли литературы в жизни человека. Она подчеркнула, что книги развивают личность, фантазию и эмпатию, а огромную роль в формировании интереса к чтению играет учитель, помогающий ребенку осмыслить сложные вопросы. Замглавы администрации также поделилась воспоминаниями о любимых детских книгах, среди которых "Динка" и "Дорога уходит в даль…", назвав их глубокими размышлениями о взрослении.

Говоря о будущем чтения, Карпушина выразила мнение, что электронная литература не вытеснит бумажную, так как технологии лишь добавляют новые возможности для передачи знаний и смыслов. Она провела параллель с этнографией, процитировав принцип о том, что культура – как маятник, который всегда возвращается в точку исхода", что гарантирует сохранение морально-нравственного потенциала человечества.

Несмотря на высокую занятость, Инна Карпушина находит время для чтения, в основном публицистики и новостей по работе, а по вечерам – сказок детям. Для личного чтения она предпочитает поэзию (Бродский, Гумилев) и прозу (Фейхтвангер), а из жанров больше всего любит детективы за их способность держать внимание в тонусе. В завершение она с теплотой вспомнила проект "Петербургского дневника" "Сказки на дом", который стал отдушиной для детей во время карантина.

Фото: "Петербургский дневник" (Илья Шушарин)