Садово-парковые композиции в честь федеральных округов создают на въезде в Пулково

В районе въездной зоны аэропорта Пулково создаётся необычное и масштабное оформление. Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству, серия экспозиционных цветников будет посвящена федеральным округам России и Северной столице.

Визуальным центром каждой из больших композиций, достигающих шести метров в диаметре, станут сферы, украшенные колоритными орнаментами и мотивами, характерными для определённой местности. Подножия этих сфер будут декорированы цветочными посадками. Все элементы оформления объединит плавная линия, символизирующая реку.

Для создания этой масштабной инсталляции будет использовано около 50 тысяч растений. В ассортимент войдут бегония, петуния, тагетес, космея, подсолнечник, агератум и вербена.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга