ВЦИОМ: безработица в России остается на минимальном за 35 лет уровне

Уровень безработицы в России уменьшился до рекордных значений.

В марте 2026 года уровень безработицы в России сохранил минимальную отметку за почти 35 лет. Соответствующие статистические данные привели представители Аналитического центра ВЦИОМ.

Эксперты оценили уровень за первый месяц весны в 2,2 процента, тогда как естественный уровень безработицы достиг 4-5 процентов. В марте индекс демонстрировал отметку в минус 45 пунктов.

По данным ВЦИОМ, у 76 процентов россиян в окружении не оказалось знакомых, потерявших работу в последний месяц или они не знают о таких случаях. Чаще всего на потерю работы в окружении жаловались люди с плохим материальным положением или жители больших городов.

Кроме того, по сравнению с европейскими странами Россия выбилась в лидеры по низкому уровню безработицы, опередив Соединенные Штаты (4,3 процента) и Китай (5,2 процента).

Ранее мы сообщали, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала на рекордный дефицит рабочей силы в России, что, по ее словам, негативно влияет на экономику.

Фото: Pxhere