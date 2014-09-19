ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею проведения ДНК-теста на отцовство в роддоме

Социальный опрос проводился 8 апреля при участии 1,6 тысячи человек, старше 18 лет.

Свыше половины граждан России (52 процента) поддерживают введение на территории страны практики ДНК-тестирования на отцовство в родильном доме. Соответствующие статистические данные приводятся в результатах проведенного социологического исследования представители Аналитического центра ВЦИОМ. Эксперты пояснили, что речь также велась об условии добровольного согласия со стороны обоих родителей.

52% россиян поддерживают идею ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей. материалы АЦ ВЦИОМ

Согласно проведенному социологическому опросу, 68 процентов респондентов декларируют личную готовность пройти генетическую экспертизу в случае рождения ребенка. Показатель практически одинаково высок среди мужчин и женщин. Он достиг отметки в 70 и 67 процентов соответственно. Аналитики добавили, что 61 процент опрошенных граждан считают, что мужчина, узнавший о том, что воспитывает не своего биологического ребенка, должен продолжать участвовать в его воспитании.

