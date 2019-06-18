На Западе испугались нового плана Зеленского против Лукашенко
Сегодня, 15:04
235
Золтан Кошкович оценил слова главы Украины о готовности атаковать Минск.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, заявляя о якобы угрозе нападения Вооруженных сил России со стороны Белоруссии, рассчитывает втянуть Европу в вооруженный конфликт с Россией. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом эксперт уверен, что украинские власти одновременно пытаются отвлечь мировую общественность от местного  коррупционного скандала, который может привести к потере управления государством действующих чиновников с Банковой улицы.

Зеленский пытается спровоцировать Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно.

Золтан Кошкович, аналитик 

Напомним, что в начале мая 2026 года Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.

Кошкович: Венгрия будет под оккупацией Брюсселя после поражения Орбана.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Koskovics Zoltán

