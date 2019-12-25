Золтан Кошкович предрек тяжелое десятилетие для жителей Венгрии после победы "Тисы" на выборах.

Коллективный Брюссель будет управлять властью в Будапеште после поражения премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом эксперт оценил результаты голосования населения Венгрии. По его мнению, теперь европейскую республику ждет тяжелое десятилетие.

Оккупационный режим Брюсселя скоро будет в Венгрии. И этого никак не избежать. Золтан Кошкович, аналитик

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля 2026 года. Согласно сведениям от местной избирательной комиссии, после подсчета 98,9 процентов голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест в законодательном органе страны. Этого показателя достаточно для получения конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить в парламенте 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены в Венгрии до вечера субботы, 25 апреля.

Кошкович: Зеленский потерял свою значимость после провала кредита ЕС.

Koskovics Zoltán