Европейский эксперт объяснил, что лидеры ЕС не смогли обойти право вето Венгрии.

Фигура лидера киевского режима Владимира Зеленского оказалась бессмысленной после того, как принятие многомиллиардного кредита Европейского союза провалилось из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом эксперт оценил итоговый документ саммита ЕС, в котором коллективный Брюссель признается в отсутствии решения по выделению украинским властям кредита на сумму в 90 миллиардов евро. Ключевой причиной является отказ Будапешта согласовывать транш без возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен? Золтан Кошкович, аналитик

На Западе сделали необычное заявление о России из-за ударов по Ирану.

Koskovics Zoltán