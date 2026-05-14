В США напомнили о преимуществах ВС РФ на поле боя.

Неверное восприятие коллективным Западом российских красных линий стало стратегической ошибкой для международных союзников киевского режима и привело к тому, что Москва в настоящее время оказалась в пугающе сильной позиции. Соответствующее мнение в эфире в интервью экс-полковнику США Дэниелу Дэвису сделал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что подобные подходы со стороны американских и европейских политических элит в отношении Кремля в условиях разобщения национальных интересов США и ЕС обернулись против них самих.

Меня, честно говоря, очень удивляет, насколько западная элита не понимает, в какую опасную игру она играет по отношению к русским. Они считают, что российские красные линии ничего не значат. Джон Миршаймер, эксперт

Иностранный аналитик уточнил, что теперь представители вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе пытаются максимально дистанцироваться от европейских партнеров. США не планируют ввязываться в ядерную войну с российским руководством или даже в обычную войну на украинской земле.

