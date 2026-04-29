Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе испортила свои политические позиции во многих регионах мира из-за украинского конфликта. Соответствующее мнение в эфире в интервью экс-полковнику США Дэниелу Дэвису сделал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что теперь европейское региональное будущее выглядит мрачно, как и будущее в Восточной Азии.
Мы все испортили до основания. Конечно, это не только результат политики администрации Трампа. Хоть война с Ираном и внесла в это значительный вклад, но катастрофа на Украине все продолжается и продолжается. И это будет иметь серьезные негативные стратегические последствия буквально для всего.
Джон Миршаймер, эксперт
Западный аналитик добавил, что из-за участия в ненужной для себя авантюре на Украине Белый дом также оставил без внимания регион Восточной Азии, поэтому уже теперь начал проигрывать конкуренцию с Китаем.
