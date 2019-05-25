Трампу не удастся заключить с Ираном выгодное для США мирное соглашение

Джон Миршаймер объяснил, что козыри находятся на руках у иранского руководства.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не рассчитывал, что втянется в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, поэтому в результате США оказались в беде. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Breaking Points высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что сейчас речь идет о вооруженном конфликте на истощение, поэтому Вашингтон не сможет заключить с Тегераном выгодное для себя мирное соглашение. По словам аналитика, Иран держит в руках много козырей, поэтому "кровно заинтересованы" в том, чтобы оставить ситуацию такой же, какой она есть сейчас. Далее местное руководство попытается заключить сделку уже не собственных условиях.

Он отправился на войну, полагая, что проведет еще одну операцию вроде венесуэльской — порхнет, как бабочка, ужалит, как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведет парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде. Джон Миршаймер, эксперт

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen