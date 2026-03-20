Профессор Миршаймер: после удара Израиля могут погибнуть люди по всему миру

В США рассказал о проблемах на мировых энергетических рынках гибели людей.

Удары Израиля по месторождению "Южный Парс" в Иране и последующие ответы со стороны Тегерана поставили американскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе на грань катастрофы, из-за чего лидер Белого дома даже пригрозил официальному Тель-Авиву. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Breaking Points высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что речь идет о росте стоимости барреля нефти. Утром речь шла уже о стоимости в 115 долларов. Такие тарифы являются катастрофой для США, а также глобальной экономической системы.

Из-за этого президент Трамп ясно дал понять израильтянам: никогда больше так не делайте.... Худший сценарий заключается в том, что повысится не только цена на бензин и нефть, но и цена на продукты питания. Это вызовет масштабную инфляцию, которая замедлит экономический рост и приведет к гибели множества людей по всему миру. Джон Миршаймер, эксперт

