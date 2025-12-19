Джон Миршаймер рассказал о возможном "холодном мире".

Наиболее вероятно, что Вооруженные силы Украины окажутся в безысходной ситуации, поэтому киевскому режиму просто придется подписать соглашение с Москвой. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что сейчас уже ни для кого не будет секретом, какая страна победит в вооруженном конфликте между Москвой и Киевом. Вместо этого на геополитической арене государства задаются вопросом о то, когда именно Россия победит противников.

Мне сложно представить, что можно заключить сделку по Украине, которая удовлетворит все стороны. Я думаю, единственная надежда состоит в том, что ситуация на Украине ухудшится до такой степени, что у нее не останется выбора. И она заключит с Россией соглашение и придет к холодному миру. Я думаю, это единственный возможный исход. Джон Миршаймер, эксперт

Джон Миршаймер заметил, что военнослужащие из России могут просто разрушить всю Украину, так как армия киевского режима неспособна удержать линию фронта в отсутствии достаточной живой силы. Уже сейчас в обороне ВСУ есть бреши, которые успешно находят ВС РФ. При этом российская армия остается в хорошем состоянии, пока их оппоненты находятся в отчаянной ситуации.

"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom