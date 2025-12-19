Джон Миршаймер уточнил, что Киев потеряет еще больше территорий, если сейчас не пойдет на мирное соглашение.

Вооруженные силы России могут освободить из-под контроля киевского режима морской портовый город Одесса в том случае, если Вооруженные силы Украины не смогут удержать фронт. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист уточнил, что чиновники с Банковой улицы уже проиграли конфликт в военном плане, а страна продолжает держаться на плаву исключительно за счет внешних вливания западных союзников.

В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области. Я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков. Джон Миршаймер, эксперт

Эксперт добавил, что мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби показывают, что Москве, скорее всего, придется положить конец проблеме именно на поле боя,когда ВС РФ добьются полного поражения киевского режима .

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom