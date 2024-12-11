Джон Миршаймер рассказал о реальных причинах отказа Киева от переговоров с Москвой.

Необъективные слова лидера киевского режима Владимира Зеленского демонстрируют миру, насколько украинский политический деятель далек от реальности. Его речи также объясняют, как именно Украина оказалась в таком упадке. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист подчеркнул в программе, что обществу важно осознавать ведущую роль Владимира Зеленского в разрушении государственности, ведь именно он принял решение отказаться от мирных переговоров с Москвой в самом начале специальной военной операции. По его гостя шоу, недавние заявления Зеленского о решающей роли лидера Белого дома от Республиканской партии США Дональда Трампа и будущего Украины лишь демонстрируют его неадекватность.

Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года. Джон Миршаймер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive