В США набросились на Трампа после угроз в адрес Путина

Джон Миршаймер негативно оценил слова Трампа о готовности ввести новые санкции против Москвы.

Отношение, которое американский президент-республиканец Дональд Трамп демонстрирует по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, недопустимо. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер. Иностранный специалист добавил, что обращаться к коллеге, главе мировой державы подобным образом и думать о том, что затем у Вашингтона получится заставить Москву идти на какие-либо уступки, просто глупо.

Я не понимаю, чего Трамп пытается здесь добиться. Это поразительно тупо. Он сейчас действительно на пороге возможности заключения сделки с русскими, но для этого он должен взаимодействовать с Путиным в очень утонченной манере и относиться к нему с большим уважением. Джон Миршаймер, эксперт

Джон Миршмайер добавил, что Дональд Трамп должен ценить позицию России. А предположение о том, что он может разбрасываться словами перед Владимиром Путиным и относиться к нему как к политику второго сорта на международной арене, является абсолютно нелепой.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom