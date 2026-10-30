В США объяснили, что у ВС РФ нет дефицита личного состава.

Вооруженные силы Украины в настоящее время испытывают серьезную нехватку людей. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Иностранный эксперт пояснил зрителям программы, что такие проблемы вынуждают командование киевского режима все больше полагаться на собственные беспилотники.

Украинцам трудно укомплектовать передний край. Есть участки, где они просто не могут закрыть бреши личным составом. <…> И я думаю, со временем эта проблема будет только усугубляться. При этом россияне с подобными проблемами не сталкиваются. Джон Миршаймер, эксперт

В пресс-службе российского министерства по обороне заметили, что в течение прошедших суток ВС РФ продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах противника.. Таким образом были поражены два судна, которые доставляли врагу военные грузы.

В США оценили положение ВСУ на фронте после ударов по Киеву.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen